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 | Dilek Ulusan

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısında

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle soruşturma başlatıldı. Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 14:28

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi. Bugün ise Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıktı.

HALİT ERGENÇ İLE RIZA KOCAOĞLU HAKİM KARŞISINDA

Menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısında

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısında
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