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 | Dilek Ulusan

Rabia Soytürk ile Caner Topçu birbirine girdi! "Onu sevdiğim söylenemez" sözlerine cevap geldi

Rabia Soytürk daha önce Duy Beni dizisinde partner olduğu Caner Topçu hakkında konuştu. Rabia Soytürk, "Onu sevdiğim söylenemez" derken, Caner Topçu ise, "Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp" dedi.

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Rabia Soytürk ile Caner Topçu birbirine girdi!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 13:39

2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisinde birlikte rol alan Rabia Soytürk ile Caner Topçu'nun sette iyi anlaşamadıkları ve zaman zaman tartışmalar yaşadıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Rabia Soytürk, Caner Topçu'dan bahsederek, "Onu sevdiğim söylenemez" dedi. Caner Topçu'dan da Rabia Soytürk'e cevap gecikmedi.

DUY BENİ OYUNCULARI BİRBİRİNE GİRDİ

Son röportajıyla çok konuşulan Rabia Soytürk, sevmediği oyuncudan bahsetti. "Bugüne dek rol aldığım projelerdeki partnerlerimle hep iyi anlaştım" diyen Soytürk, "Emre’yi (Kıvılcım) çok sevdim, İsmail’i (Ege Şaşmaz) de, Burak (Dakak) ile de güzel bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı. Ancak Rabia Soytürk, eski rol arkadaşı Caner Topçu için benzer cümleler sarf etmedi. Soytürk, Topçu için; "Onu pek sevdiğim söylenemez" ifadesini kullandı.

Rabia Soytürk ile Caner Topçu birbirine girdi! "Onu sevdiğim söylenemez" sözlerine cevap geldi

Rabia Soytürk, Caner Topçu için sarf ettiği cümlenin nedeni sorulması üzerine, "Birinin işe olan yaklaşımı beni rahatsız ediyorsa, yaptığı işe ve bizim aramızdaki partnerliğe gereken saygıyı göstermiyorsa, benim de ona karşı saygım kalmaz" dedi.

Rabia Soytürk ile Caner Topçu birbirine girdi! "Onu sevdiğim söylenemez" sözlerine cevap geldi

Rabia Soytürk'ün ardından Caner Topçu da yaptığı açıklama ile adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Topçu; "İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum" dedi.

"SETTE KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

Kimseye bir saygısızlığının olmadığını belirten Caner Topçu, "'Duy Beni' setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum. Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getirdi. Caner Topçu, sözlerine; "Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" şeklinde devam etti.

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