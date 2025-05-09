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 | Dilek Ulusan

Yusuf Güney uzaylıları bıraktı! Yeni mesleğini açıkladı

Son yıllarda uzaylılarla ilgili yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan şarkıcı Yusuf Güney, eni mesleğini açıkladı. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Yusuf Güney, sektör değiştirdi.

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Yusuf Güney uzaylıları bıraktı! Yeni mesleğini açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 12:03

Uzun zamandır astral seyahat ve uzaylılarla ilgilenen Güney, sık sık bu konuyla alakalı sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor. ''Sahte uzaylı istilaları oluşacak demiştim yılın başında. Uyarmam lazım insanları diyordum. Uzaylılar bizi ciddiye almıyor" diyen Yusuf Güney, ticarete atıldığını açıkladı.

YUSUF GÜNEY ARTIK UZAYLILARLA İLGİLENMİYOR, YENİ MESLEĞİNE ODAKLANDI

Son olarak Yusuf Güney, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş yapan Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum." dedi. Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" ifadelerinde bulundu.

Yusuf Güney uzaylıları bıraktı! Yeni mesleğini açıkladı

Daha önce yaptığı paylaşımla çok konuşulan Yusuf Güney paylaşımında; 'Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu. Deli bu millet yeminler ediyorum deli. Evet, eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu. Doğrudur ölümü yaşadığım. Mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince ve akıllıca.. Sinirlenmiyorum ve asla bu lüksü kimseye de vermeyi düşünmüyorum. Siz de böyle yapın, kendinizi bulmanın bir yolu da bu." notunu düşmüştü.

Yusuf Güney uzaylıları bıraktı! Yeni mesleğini açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF GÜNEY MÜZİĞİ BIRAKTI MI?
Yıllar önce röportaj veren Yusuf Güney, Ankara'dan daha yeni geldiğini söyleyerek yeni çalışmaları olduğunu belirtti. Yusuf Güney, müziği artık bıraktığını da ekleyerek. “Son zamanlarda görüyorsunuz düzgün müzik yok” dedi.
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