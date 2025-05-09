Bülent Ersoy yine birilerine sinirlendi! Tehditler savurdu

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Zehir zemberek paylaşımda bulunan Bülent Ersoy, tehdit mesajını ise kısa sürede sildi.

Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, zaman zaman sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. ersoy, yaptığı son paylaşımda adeta tehdit yağdırdı. Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen sanatçı, "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" dedi.

BÜLENT ERSOY TEHDİTLER SAVURDU

Bülent Ersoy, yaptığı son paylaşımda adeta tehdit yağdırdı. Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen Bülent Ersoy, "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" dedi. Söz konusu paylaşım kısa süre içinde silinse de ekran görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı.

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bülent Ersoy'un zaman zaman mal varlığı gündeme geliyor. Bülent Ersoy'un özellikle Fethiye'deki benzin istasyonu ile kiraya verdiği vinç ve dozerler dikkat çekiyor. İstanbul'da 28 dairesi bulunan Ersoy, sattığı araziden elde ettiği gelirle İstanbul'da ultra lüks 4 villa daha satın aldığı belirtiliyor.