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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Yaşar Günaçgün zayıflama formülünü verdi

Şarkıcı Yaşar Günaçgün, katıldığı Saba Tümer'in programında samimi açıklamalarda bulundu. Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken Yaşar Günaçgün, zayıflama sırlarından bahsetti.

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Şarkıcı Yaşar Günaçgün zayıflama formülünü verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 11:07

Kumralım, Nerdesin, Acıtmıyor Sevdan, Gel Benimle gibi şarkıların sahibi Yaşar, son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. katıldığı programda özel hayatıyla ve oğluyla ilgili konuşan Yaşar, "Ünlü babaların çocukları hiç başarılı olamıyorlar ve bu durum onlarda çok ciddi travma ve bunalım yaratıyor" sözleriyle çok konuşuldu. Zayıflama sırıını da veren şarkıcı, glutene dikkat çekti.

YAŞAR GÜNAÇGÜN'ÜN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken Yaşar, Saba Tümer'in programında sırlarını verdi. Yaşar zayıflamasıyla ilgili; "Tek kelime edeceğim gluten. Doktor yapmam gerekli olduğunu söyledi. İlk bir sene becerdim bunu. Artık 1 sen sonrası kaçırıyorum. Ben Adanalıyım. Kebabı ekmeksiz yedim 1 sene. Dünyanın en büyük örneğidir. Kebabı ekmeksiz yiyen bir adanalı glutensiz beslendi" dedi.

Şarkıcı Yaşar Günaçgün zayıflama formülünü verdi

Yaşar, Aslı Şafak’ın "Yaşlanma korkun var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Yaşlanma korkum yok ama hissetmeye başladım fiziksel olarak. Artık sahnede antrenmanlı olmak gerekiyor. Sahnede üç saat ayaktasınız. Önceden sahnede yorulmazdım şimdi yoruluyorum.

Şarkıcı Yaşar Günaçgün zayıflama formülünü verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

YAŞAR GÜNAÇGÜN NE MEZUNU?
5 Nisan 1970 Adana doğumlu Yaşar Günaçgün, 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a geldi ve okuduğu süre boyunca çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.
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