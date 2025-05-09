Şarkıcı Yaşar Günaçgün zayıflama formülünü verdi

Kumralım, Nerdesin, Acıtmıyor Sevdan, Gel Benimle gibi şarkıların sahibi Yaşar, son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. katıldığı programda özel hayatıyla ve oğluyla ilgili konuşan Yaşar, "Ünlü babaların çocukları hiç başarılı olamıyorlar ve bu durum onlarda çok ciddi travma ve bunalım yaratıyor" sözleriyle çok konuşuldu. Zayıflama sırıını da veren şarkıcı, glutene dikkat çekti.

YAŞAR GÜNAÇGÜN'ÜN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken Yaşar, Saba Tümer'in programında sırlarını verdi. Yaşar zayıflamasıyla ilgili; "Tek kelime edeceğim gluten. Doktor yapmam gerekli olduğunu söyledi. İlk bir sene becerdim bunu. Artık 1 sen sonrası kaçırıyorum. Ben Adanalıyım. Kebabı ekmeksiz yedim 1 sene. Dünyanın en büyük örneğidir. Kebabı ekmeksiz yiyen bir adanalı glutensiz beslendi" dedi.

Yaşar, Aslı Şafak’ın "Yaşlanma korkun var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Yaşlanma korkum yok ama hissetmeye başladım fiziksel olarak. Artık sahnede antrenmanlı olmak gerekiyor. Sahnede üç saat ayaktasınız. Önceden sahnede yorulmazdım şimdi yoruluyorum.