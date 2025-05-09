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 | Dilek Ulusan

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos evleniyor! İki ünlü isimle anlaşma yapıldı

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen iş insanı Jeff Bezos ile lauren Sanchez'in düğün hazırlıkları devam ediyor. Venedik'te evlenecek Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününde dev yıldızlar sahne alacak.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos evleniyor! İki ünlü isimle anlaşma yapıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:28

Ünlü iş insanı Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, gelecek ay İtalya'nın Venedik kentinde evleniyor. Birçok ünlü ismin katılacağı düğüne şimdiden 'yılın düğünü' gözüyle bakılmaya başlandı. Hazırlıklar devam ederken iki büyük yıldızla anlaşma sağlandığı öğrenildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI EVLENİYOR

Daily Mail, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününde Lady Gaga ve Elton John'un sahne alacağını duyurdu. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Lauren onlar için şarkı söyleyecek büyük bir yetenek istiyordu, Gaga ve Elton'dan daha büyük bir şey olamaz. Ayrıca Gaga ve Elton'ın iyi arkadaş olmaları ve bunu birlikte yapmaktan mutlu olmaları da yardımcı oldu. En yakın arkadaşlar için mini bir tatil gibi olacak" dedi.

Gaga ve John'un temsilcileri, ünlü şarkıcıların düğünde sahne alacağı haberini doğrulamadı. Ancak üç günlük kutlamanın, Gaga'nın turne programında ara verdiği 24-26 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos evleniyor! İki ünlü isimle anlaşma yapıldı

Yılın düğününe ayrıca; Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Barbra Streisand gibi ünlü konukların da katılması bekleniyor. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu yaz yılın düğününe 200 kişinin katılacağını doğruladı.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos evleniyor! İki ünlü isimle anlaşma yapıldı

Sıkça Sorulan Sorular

JEFF BEZOS HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?
Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesinde ilk sırada yer aldı.
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