Yusuf Güney bu sefer uzaylılara karşı insanları uyardı

Açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetlerinin ardından şimdi de insanları uzaylılar hakkında uyardı. "Uyarmam lazım insanları..." diyen Yusuf Güney, "Doğada inanılmaz şeyler var, her şey gizleniyor." dedi.

Melekler Seni Bana Yazmış, Unut Onu Kalbim, Aşka İnat ve Hazin gibi şarkıların sahibi Yusuf Güney, astral seyahatlerle ilgili açıklamalarıyla gündem oldu. "İnsan ara ara bazı uyku durumlarında astral bedenine çıkabiliyor" diyen Yusuf Güney bu sefer ise uzaylılar ile ilgili insanları uyardı.

YUSUF GÜNEY, BU SEFER UZAYLILAR HAKKINDA KONUŞTU

Açıklamalarıyla gündem olan Yusuf Güney, "Astral seyahate çıkmayın. Astral seyahat bildiğiniz gibi bir şey değil. Bütün izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum, kitabın son sayfasından başladığım için. Aslında biz 3 bedenden oluşuruz" sözleriyle çok konuşuldu. Astral seyahat ile ilgili konuşmasıyla çok onuşulan Güney, "Fiziki üç boyutlu bedenimiz, astral bedenimiz, üçüncüsü ise öldükten rahmani ruhumuz. İnsan ara ara bazı uyku durumlarında astral bedenine çıkabiliyor. Astral seyahate 5 yılınızı 10 yılınız da verseniz belli başlı kriterler oluşmadan yapamıyorsunuz" diyerek gündem oldu.

Uzaylılar ilgili de konuşan Güney, 'Uzaylılar gerçek, kertenkeleye benzeyenler gerçek. Galaktik bir anlaşma var. Her şeyi hiçbir zaman yüzde 100 yapamıyorlar. Bir insan yaratamayacaklar hiçbir zaman.'' ifadelerini kullandı.

''Sahte uzaylı istilaları oluşacak demiştim yılın başında. Uyarmam lazım insanları diyordum. Uzaylılar bizi ciddiye almıyor" diyen Yusuf Güney ''Görmek görecelidir, frekanslı bir şeydir bu. İnsan her zaman düşüncelerinden ibarettir. Hissetmek çok ayrı bir şey. Bazı insanlar hisseder. Ben kahin değilim, aslında hiçbir şey bilmiyorum. Çağımızın en büyük hastalığı beklenti. Herkes, her şeyden bir şey bekliyor. Doğada inanılmaz şeyler var, her şey gizleniyor." dedi.