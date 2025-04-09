Melek Mosso ismini değiştirdi! Yeni ismini sahnede açıkladı

Sahne performansı ve şarkılarıyla çok konuşulan Melek Mosso son açıklamalarıyla gündem oldu. Samimi açıklamalarıyla yüzleri güldüren Melek Mosso, yeni ismin açıkladı.

Sabahçı Kahvesi, Keklik Gibi, Vursalar Ölemem gibi şarkıların sahibi Melek Mosso, son sahnesindeki enerjisi ve sahne performansıyla beğeni aldı. Gecede sık sık hayranlarıyla sohbet eden Melek Mosso," Ben herkese söylüyorum, arkadaşlarım iyi bilir, Traktör Mosso. Bu lakabı kendim taktım" dedi.

MELEK MOSSO YENİ İSMİNİ AÇIKLADI

Yoğun konser maratonuna da değinen Melek Mosso, sahnede yaptığı samimi açıklamayla yüzleri güldürdü. Melek Mosso, "Biz hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Ben herkese söylüyorum, arkadaşlarım iyi bilir, Traktör Mosso. Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye. Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım." dedi.

SAĞLIK PROBLEMİYLE KORKUTTU

Sosyal medya hesabından vücudunun kabardığını ve nefes alamadığını belirten Melek Mosso, "Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.