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 | Dilek Ulusan

Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım tutuklandı. Tekelleşme iddiaları gündemdeki yerini almışken Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde Mine Tugay tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.

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Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:01

Dizi sektöründe tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım tutuklanırken, tekelleşme iddialarına Bahar Şahin de katıldı.

BAHAR ŞAHİN 'ŞİDDET VAR' DEDİ, DENİZ UĞUR TEKELLEŞME İDDİALARIYLA GÜNDEM OLDU

Bahar Şahin'in katıldığı programda Zalim İstanbul setinde şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bana 'varoş' diyor. O benim üstüme yürüdü ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil, 'küçüksün idare et' diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü." diyerek dikkat çekti.

Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti

Bahar Şahin katıldığı programda isim vermeden Zalim İstanbul setinde hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirtti. Okların çevrildiği Mine Tugay ise iddiaların asılsız olduğunu belirten bir konuşma yaptı. Tartışmaya dizide olan ve Sera Kutlubey de katıldı.

Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti

Deniz Uğur, Bahar Şahin'in yanında olduğunu belirterek, "Bizim sektörde herkes biliyor. Hangi oyuncuların çalışanlara ne zorbalıklar yaptığını, ne ruh hastalarıyla çalıştığımızı psikolojik nasıl şiddetlere maruz kaldığımızı ama asla ve asla buna yönelik bir yaptırım yapılmadığını gibi diğer oyunculara ve set çalışanlarına "idare etme" zorunluluğu getiriliyor. " dedi.

Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti
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ETİKETLER
#deniz uğur
#zorbalık
#Türk Dizileri
#Seç Sektörü
#Tekelleşme
#Bahar Şahin
#Magazin
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