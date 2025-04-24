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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez ve Ben Affleck birbirine girdi! Ünlü şarkıcı geri vites yapmadı

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, bu yılın başında resmen boşandı. Evlilik süresinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayan ünlü çift birbirine girdi.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck birbirine girdi! Ünlü şarkıcı geri vites yapmadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 15:28

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, yıllar sonra yeniden barışmış ve ani bir kararla nikah masasına oturmuştu. Sık sık anlaşmazlık yaşadıkları iddialarının ardından iki ünlü isim Ocak ayında boşandı. 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek nikah masasına oturan çift boşandıktan sonra aldıkları ortak ev için anlaşmazlık yaşadı.

BEN AFFKECK JENNIFER LOPEZ'İN 68 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAZLIĞI

Geçen yaz boşanma davası açan ve dostane bir şekilde ayrıldıklarını her fırsatta dile getiren Lopez ile Affleck, yaklaşık bir yıl önce satışa çıkmasına rağmen hâlâ satılamayan Beverly Hills'teki 68 milyon dolarlık malikanelerini satma konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck birbirine girdi! Ünlü şarkıcı geri vites yapmadı

52 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, geçen yıl temmuz ayında dev malikaneyi satışa çıkardı ve ev, o zamandan beri bir alıcı bulamadı. Boşanmaları ocak ayında resmen sonuçlanan ikili, evi Mayıs 2023'te 60,8 milyon dolara satın almıştı. Ben Affleck evi satmak için fiyatı düşürmek için ısrar ederken, Jennifer Lopez ise fiyatının altında evini satmak istemiyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck birbirine girdi! Ünlü şarkıcı geri vites yapmadı
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Sıkça Sorulan Sorular

BEN AFFLECK İLE JENNIFER LOPEZ NEDEN BOŞANDI?
Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Tarafların her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi. Sık sık fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen Jennifer Lopez ve Ben Affleck zaman zaman sokakta tartışırken de görüntülendi.
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