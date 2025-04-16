İrem Derici, Jennifer Lopez'i diline doladı: Bana gelin

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye'de iki konser verecek. Jennifer Lopez'in bilet fiyatları gündem olurken şarkıcı İrem Derici de tartışmaya dahil oldu.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'de konser verecek. Dünya turnesi kapsamında İstanbul ve Antalya'da konser verecek Jennifer Lopez, 1 ay rötarlı Türk hayranlarıyla buluşacak. Jennifer Lopez gelmeden bilet fiyatlarıyla gündem oldu. Bilet fiyatları sosyal medyada çok konuşulurken, İrem Derici'den esprili yorum gecikmedi.
Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü bilet fiyatlarının ise 71 bin 267 TL ila 666 bin TL arasında satışa çıktığı görüldü. Jennifer Lopez'in bilet fiyatları sosyal medyayı sallarken, bilet fiyatlarını duyan İrem Derici sosyal medya hesabından espriyi patlattı.
Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen dünyaca ünlü şarkıcı 1 ay rötarlı Türk hayranlarıyla buluşacak. Lopez, 7 Ağustos gecesi İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı Festival Park’ta sahne alacak. Konserin biletleri 20 Nisan Pazar günü saat 12.00’de satışa çıkacak. .