İrem Derici, Jennifer Lopez'i diline doladı: Bana gelin

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye'de iki konser verecek. Jennifer Lopez'in bilet fiyatları gündem olurken şarkıcı İrem Derici de tartışmaya dahil oldu.