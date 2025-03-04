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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir dizisinde Sıla sürprizi! Ozan Akbaba ile yıllar sonra aynı projede

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi dün akşam 16. bölümle ekrana geldi. Dizide Sıla Gençoğlu'nun "Yoruldum" şarkısı çalındı. Böylece Sıla Gençoğlu ile Ozan Akbaba yıllar sonra aynı projede yer aldı.

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Uzak Şehir dizisinde Sıla sürprizi! Ozan Akbaba ile yıllar sonra aynı projede
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:55

Dün akşam reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in yeni bölümü yayınlandı. 16. bölümüyle ekrana gelen dizide senaryo kadar müzik seçimleri de çok konuşuluyor. Son bölümde dizide Sıla Gençoğlu'nun "Yoruldum" parçasına yer verildi. Böylece dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile Sıla yıllar sonra aynı projede buluştu.

OZAN AKBABA İLE SILA YILLAR SONRA BULUŞTU

Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisiyle de üne kavuştu. Yıllar önce Sıla'nın "Vaziyetler" şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıkan Ozan Akbaba, yıllar sonra yine Sıla'yla aynı projede buluştu.

Sıla ve Ozan Akbaba, 11 yıl sonra “Uzak Şehir” dizisinde yeniden bir araya geldi. Daha önce Sıla’nın “Vaziyetler” klibinde kamera karşısına geçen ikili, bu kez dizinin 16. bölümünde Sıla’nın “Yoruldum” şarkısı çalınmasıyla aynı projede yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

OZAN AKBABA KİMDİR
9 Haziran 1982 doğumlu Ozan Akbaba,, Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı.
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