Uzak Şehir dizisinde Sıla sürprizi! Ozan Akbaba ile yıllar sonra aynı projede

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi dün akşam 16. bölümle ekrana geldi. Dizide Sıla Gençoğlu'nun "Yoruldum" şarkısı çalındı. Böylece Sıla Gençoğlu ile Ozan Akbaba yıllar sonra aynı projede yer aldı.

Dün akşam reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in yeni bölümü yayınlandı. 16. bölümüyle ekrana gelen dizide senaryo kadar müzik seçimleri de çok konuşuluyor. Son bölümde dizide Sıla Gençoğlu'nun "Yoruldum" parçasına yer verildi. Böylece dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile Sıla yıllar sonra aynı projede buluştu.

OZAN AKBABA İLE SILA YILLAR SONRA BULUŞTU

Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisiyle de üne kavuştu. Yıllar önce Sıla'nın "Vaziyetler" şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıkan Ozan Akbaba, yıllar sonra yine Sıla'yla aynı projede buluştu.

Sıla ve Ozan Akbaba, 11 yıl sonra “Uzak Şehir” dizisinde yeniden bir araya geldi. Daha önce Sıla’nın “Vaziyetler” klibinde kamera karşısına geçen ikili, bu kez dizinin 16. bölümünde Sıla’nın “Yoruldum” şarkısı çalınmasıyla aynı projede yer aldı.