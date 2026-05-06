Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Alişan’dan Buse Varol’a romantik sürpriz! Evlilik yıldönümünde sete baskın yaptı

Ünlü şarkıcı Alişan, evlilik yıldönümünde yaptığı sürprizle gündeme geldi. Eşi Buse Varol’un çalıştığı programın setine giden sanatçı, romantik anlara imza attı. Set çalışanları ve oyuncuların da şahit olduğu özel anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Alişan’ın jesti hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, çiftin uyumu bir kez daha dikkat çekti.

dünyasının sevilen çiftlerinden ve Buse Varol, evlilik yıldönümlerinde yaşanan romantik bir sürprizle gündeme geldi. Alişan, eşinin çalıştığı sete giderek unutulmaz bir jest yaptı. Yoğun çalışma temposu içinde gerçekleşen sürpriz, sette duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Buse Varol’un şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çiftin samimi halleri hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

HABERİN ÖZETİ

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Alişan ve Buse Varol, evlilik yıldönümlerini Alişan'ın eşinin çalıştığı sete yaptığı romantik bir sürprizle kutladı.
Alişan, evlilik yıldönümünde eşi Buse Varol'un çalıştığı “Gelin Evi” programının setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu beklenmedik ziyaret, hem Buse Varol'u hem de ekip arkadaşlarını şaşırttı ve duygusal anlar yaşattı.
Alişan ve Buse Varol çifti 2018 yılında nikah masasına oturdu ve Burak ile Eliz adında iki çocukları var.
Buse Varol, 25 Mart 1990 doğumlu olup aslen Manisalalıdır ve Show Tv'de yayınlanan Gelin Evi programının sunuculuğunu yapmaktadır.
ALİŞAN’DAN ROMANTİK SÜRPRİZ

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Alişan ve , 8 yıllık evliliklerini yaptıkları sürpriz kutlamayla yeniden gündeme taşıdı. 2018 yılında nikah masasına oturan ve Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan çift, yıllardır süren birliktelikleriyle örnek gösterilmeye devam ediyor.

Evlilik yıldönümlerini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan çift, bu özel günü unutulmaz kılacak bir anıya daha imza attı. Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol’a sürpriz yapmak için onun çalıştığı “” programının setine aniden gitti. Sete yapılan bu beklenmedik ziyaret, hem Buse Varol’u hem de ekip arkadaşlarını şaşkına çevirdi.

Alişan’ı karşısında gören Varol’un yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık kameralara yansırken, o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çiftin samimi ve içten halleri, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan görüntülerde Alişan’ın eşine olan sevgisini açıkça göstermesi, takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. Zaman zaman magazin gündeminde farklı iddialarla yer alsalar da ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren çift, bu özel günle birlikte bir kez daha birlikteliklerinin ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir ve aslen Manisalıdır. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümünde tamamlayan Varol, mezuniyetinin ardından yaklaşık iki yıl özel bir eğitim kurumunda stajyer öğretmenlik yaptı.

Hayatının dönüm noktası ise 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması oldu. Bu yarışma sonrası oyunculuk kariyerine adım atan Buse Varol, ilk olarak “Tozlu Yollar” dizisinde Şerife karakteriyle ekran karşısına çıktı. Ardından uzun soluklu yapımlardan “Arka Sokaklar” dizisinde Yasemin isimli polis karakterini oynayarak dikkat çekti.

Oyunculuğunu farklı projelerle geliştiren Varol, “Dostlar Mahallesi” dizisinde ise Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Buse Varol, Show Tv kanalında Gelin Evi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

