Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde sorun çıktı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş'ın uzun süre birbirine dargın olduğu iddiaları dolaşırken, iki isim aralarındaki buzları eritti. Birlikte tatile çıkan Buse Varol ile Merve Tektaş'ın karelerine beğeni yağdı. Çocuklarıyla beraber Viyana'ya giden eltilerin küslüğünün bitmesi

Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetti. Yaşanan büyük acı sonrası iki elti Merve Tektaş ile Buse Varol küsmüş ikili aile buluşmalarında dahi yan yana gelmemişti. Buzları eriten Merve Tektaş ile Buse Varol aralarındaki buzları eritti ve soluğu Viyana tatilinde aldı.

BUSE VAROL İLE MERVE TEKTAŞ ARASINDAKİ KÜSLÜK BİTTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaşanan kırgınlıklar, sosyal medyaya da yansıdı. Alişan'ın aylar önce paylaştığı aile fotoğrafında sadece Merve Tektaş'ın olmaması dikkat çekmiş ve küslük iddiaları daha da güçlendirdi. Uzun süre yan yana gelmeyen eltiler son paylaşımlarında ise aralarındaki buzların eridiğini duyurdu.

Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı

BUSE VAROL İLE MERVE TEKTAŞ'TAN VİYANA ÇIKARMASI

Zor günlerin ardından geçtiğimiz aylarda barışarak geçmişi geride bırakan iki elti, aylar sonra birlikte yurtdışı tatiline çıktı. Viyana tatiline çıkan ikilinin birlikte verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaşanan kırgınlıklar yaşandı. Alişan’ın 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Merve Tektaş, Alişan’ın gelini değil, Merve Tektaş olarak anılmak istiyorum demişti.

Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı
