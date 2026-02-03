Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı

Nane Nane, Çikita Muz, Korona Korona gibi şarkılar çıkaran Ajdar'ı programına konuk etmek isteyen Hayrettin büyük bir şok yaşadı. 300 tane koruma talep eden Ajdar programa katılmak için Hayrettin'den 50 milyon Euro istedi.

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı
Haber Merkezi
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 10:12

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, daha sonra çılgın dansları ve şarkılarıyla zaman zaman gündeme geldi. Hayrettin sunuculuğunu üstlendiği programına Ajdar'ı çağırmak isteyince büyük bir şok yaşadı.

HAYRETTİN, AJDAR'I PROGRAMINA ÇAĞIRMAK İSTEDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar uzun bir aranın ardından tekrar gündem oldu. Hayrettin Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek isteyince olanlar oldu. Ajdar ile iletişime geçen komedyen aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı.

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı

AJDAR, HAYRETTİN'DEN 50 MİLYON EURO İSTEDİ

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin, "50 milyon Euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı

ŞARKICI AJDAR KAÇ YAŞINDA?

Ajdar 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 8 yıl kendi mesleğini icra etti, daha sonra ise şarkıcı olmaya yöneldi. 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak tanındı. Ayrıca 2003 yılında Tatlı Hayat dizisinde ve Neredesin Firuze filminde küçük roller aldı.

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı
ETİKETLER
#Magazin
TGRT Haber
