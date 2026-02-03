Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! İsteklerini duyanlar şaştı kaldı

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, daha sonra çılgın dansları ve şarkılarıyla zaman zaman gündeme geldi. Hayrettin sunuculuğunu üstlendiği programına Ajdar'ı çağırmak isteyince büyük bir şok yaşadı.

HAYRETTİN, AJDAR'I PROGRAMINA ÇAĞIRMAK İSTEDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar uzun bir aranın ardından tekrar gündem oldu. Hayrettin Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek isteyince olanlar oldu. Ajdar ile iletişime geçen komedyen aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı.

AJDAR, HAYRETTİN'DEN 50 MİLYON EURO İSTEDİ

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin, "50 milyon Euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.

ŞARKICI AJDAR KAÇ YAŞINDA?

Ajdar 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 8 yıl kendi mesleğini icra etti, daha sonra ise şarkıcı olmaya yöneldi. 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak tanındı. Ayrıca 2003 yılında Tatlı Hayat dizisinde ve Neredesin Firuze filminde küçük roller aldı.