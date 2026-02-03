Menü Kapat
TGRT Haber
 | Dilek Ulusan

Ünlü isimlerin yeni takıntısı belli oldu! 1 günde 150 bin lira harcıyorlar

Oyuncular, şarkıcılar, futbolcular ve birçok ünlü isim artık giyinme dolaplarını stilistlere emanet ediyor. Hande Erçel, Gamze Erçel, Cenk Tosun, Merve Özbey ve birçok ünlü isimlerin ne giyeceğine karar veren stilistler 50 bin ile 150 bin lira arasında değişen ücretler kazanıyor.

Ünlü isimlerin yeni takıntısı belli oldu! 1 günde 150 bin lira harcıyorlar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 09:44

Birçok ünlü isim, özel davetlerin yanı sıra artık gündelik yaşamı için de stilistlerden yardım almaya başladı. Evinize gelen stilistler, eşyalarınızı düzenliyor, hangi kıyafetleri neyle giymeniz gerektiğini ayarlayıp size tavsiyeler veriyor. Son dönemde Hande Erçel, Gamze Erçel, Merve Özbey gibi isimler, yeni akıma ayak uydu.

ÜNLÜLER YENİ TAKINTISI BELLİ OLDU

Son dönemde gardırop düzenlemek için profesyonel destek almak ünlüler arasında yeni bir trend haline geldi. Daha önce kırmızı halılar, ödül törenleri veya büyük davetler için stilistlerle çalışan ünlü isimler artık günlük hayatlarında ne giyeceklerini de stilistlere soruyor.

Ünlü isimlerin yeni takıntısı belli oldu! 1 günde 150 bin lira harcıyorlar

HANDE ERÇEL, CENK TOSUN, MERVE ÖZBEY 1 GÜNDE 150 BİN TL HARCIYOR

Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun'un gardıropları için stilistlerle çalıştığı öğrenildi. Ünlü isimlerin, yoğun tempoları nedeniyle bu hizmeti tercih ettiği belirtiliyor. Ünlü isimler kombinlerine 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen ödemeler yapıyor.

Ünlü isimlerin yeni takıntısı belli oldu! 1 günde 150 bin lira harcıyorlar

STİLİST NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Stilist, bir bireyin veya bir grup insanın kıyafet ve aksesuarlarını seçerek onları bazen özel güne, bazen bir davete bazen ise günlük hayatına hazırlar. Stilistlerin moda dünyasında önemli bir yeri vardır, çünkü onlar moda trendlerini takip eder, kişisel stil danışmanlığı verir ve moda çekimleri için stil oluştururlar.

