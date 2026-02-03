Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Son olarak dün akşam Arya Bektaş'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu. Arya Bektaş'ın ardından ise Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.

MÜKREMİN GEZGİN GÖZALTINA ALINDI

Onedio'da yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen Mükremin Gezgin, soruşturma kapsamında Ankara’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

1998 doğumlu Ankara doğumlu Mükremin Gezgin, Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

ARYA BEKTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'dan sonra sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.