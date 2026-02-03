Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Arya Bektaş’ın ardından gece saatlerinde bir başka fenomen Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.

Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 08:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Son olarak dün akşam Arya Bektaş'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu. Arya Bektaş'ın ardından ise Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.

MÜKREMİN GEZGİN GÖZALTINA ALINDI

Onedio'da yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen Mükremin Gezgin, soruşturma kapsamında Ankara’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

1998 doğumlu Ankara doğumlu Mükremin Gezgin, Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

ARYA BEKTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'dan sonra sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı
