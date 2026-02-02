Ufuk Özkan karaciğer nakli öncesi son halini paylaştı

Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerle ünlenen Ufuk Özkan için kritik saatler başlıyor. Ünlü oyunca Özkan'ın yarın karaciğer nakli ameliyatına gireceği açıklandı.

UFUK ÖZKAN KARACİĞER NAKLİ OLACAK

Ufuk Özkan, sosyal medya paylaşımında bu haberi şu şekilde duyurdu:

"Sizlerle yürüdüğüm bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim.

Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım, umutluyum. Dualar benim muhafızım oldu, hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır."

UFUK ÖZKAN'A KİM DONÖR OLDU?

Oyuncu Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık katıldığı TGRT Haber yayınında kararını şu sözlerle duyurmuştu: "Ben inşallah bulunur diyordum. Süreç daha da kötüye gitmeye başladı. Sonra seve seve gönüllü olmak istedim. Bu süreçte ailemin haberi yoktu. Öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar" dedi.