Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını yazdığı isim yıllar sonra ortaya çıktı

Türk müziğinin sevilen ismi Barış Manço'nun şarkıları yıllar geçse de sevilmeye devam ediyor. Gençlerin seslendiği hal Hal şarkısı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını yazdığı isim yıllar sonra ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 10:48

Türk müziğinin sevilen ismi Barış Manço, bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun Hal Hal şarkısı son günlerde sosyal medyada gündem olurken, ortaya çıkan gerçek ise hayranlarını şaşırttı.

BARIŞ MANÇO'NUN HAL HAL ŞARKISI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Barış Manço'nun 1989 yılında çıkardığı Hal Hal şarkısı yıllar geçse de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Yıllar önce bir grup üniversite öğrencisinin bir araya gelerek söylediği Hal Hal şarkısı bu hafta sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını yazdığı isim yıllar sonra ortaya çıktı

BARIŞ MANÇO'NUN HAL HAL ŞARKISINI NAZAN ŞORAY'A YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada ortaya çıkan ve büyük beğeni alan videoyu gören Nazan Şoray yaptığı yorumla şaşırttı. Nazan Şoray videonun altına "Bu gençler acaba biliyorlar mı şarkıdaki Nazo'nun ben olduğu mu?" dedi.

Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını yazdığı isim yıllar sonra ortaya çıktı

NAZAN ŞORAY KİMDİR?

5 Ocak 1964 doğumlu Nazan Şoray, Türk sinemasının sevilen ismi Türkan Şoray'ın kız kardeşidir. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı.

Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını yazdığı isim yıllar sonra ortaya çıktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#üniversite öğrencileri
#türk müziği
#Barış Manço
#Hal Hal
#Nazan Şoray
#Magazin
