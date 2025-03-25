Alişan'dan romantik kutlama! Buse Varol'a aşkını haykırdı

Şarkılarını yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Alişan, açıklamaları ve paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ALİŞAN'DAN ROMANTİK KUTLAMA

Oyuncu ve türkücü Alişan dizi setinde tanıştığı Buse Varol ile 2018 yılında evlendi ve çiftin Eliz ve Burak adında 2 çocuğu dünyaya geldi. Eşi Buse Varol'un doğum gününü romantik sözlerle kutlayan Alişan, "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün.. Ne isteyebillir ki bir insan hayatında?.. Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva.. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonrada sana teşekkür ederim karıcım..Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" dedi.

Eşiyle birlikte 14 Şubat'ta Umre'ye giden Alişan, yaşadığı heyecanı "Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah. Berat Gecemiz mübarek olsun." sözleriyle ifade etmişti.