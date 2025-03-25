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 | Dilek Ulusan

Bade İşçil ucuzluk marketinde alışveriş yaptı, otobüse bindi! 'Uzun zamandır işim yok" demişti

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Bade İşçil, ucuzluk marketinden alışveriş yaptıktan sonra otobüse binerek evinin yolunu tuttu. Oyuncuyu otobüste görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Bade İşçil ucuzluk marketinde alışveriş yaptı, otobüse bindi! 'Uzun zamandır işim yok
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 09:58

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde rol alan Bade işçil, "Uzun zamandır işim yok" sözleriyle çok konuşuldu. Bebek'te spor kıyafetleriyle görüntülenen Bade İşçil, otobüse binerek evinin yolunu tuttu.

BADE İŞÇİL'İ OTOBÜSTE GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

“Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum” diyen Bade İşçil, geçtiğimiz gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptı. Daha sonra belediye otobüsüne binen oyuncu, etraftakilerin meraklı bakışlarıyka gözlerden uzaklaştı.

Bade İşçil birkaç ay önce Bebek’te görüntülenmiş, muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını söylemişti.

Katıldığı programda projelerden bahseden Bade İşçil, gelen teklifleri okuyup değerlendirmeye aldığını belirterek; “Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabii hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde" ifadelerini kullandı.

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