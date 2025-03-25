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 | Dilek Ulusan

Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: Tokat atmayı severdi

Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço katıldığı programda itiraflarını sıraladı. Daha önce vasiyet açıklamasıyla günlerce konuşulan 73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço bu sefer ise Cüneyt Arkın itirafıyla dikkat çekti.

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Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: Tokat atmayı severdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 09:17

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının konuğu oldu. Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklamasıyla gündem olan 73 yaşındaki Nuri Alço bu sefer ise Cüneyt Arkın ile ilgili itirafıyla

NURİ ALÇO'DAN CÜNEYT ARKIN İTİRAFI

Cüneyt Arkın’ın dövüş sahnelerinde gerçek tokat attığını belirterek, “Provada hazırlık yapardık, ‘İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım’ derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı. O yüzden Cüneyt Abi’yle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti” dedi. Yıllarca canlandırdığı ‘gazoza ilaç atan kötü adam’ karakteriyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturduğunu belirterek “Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, ‘Senin sayende çocuklarımız kurtuldu’ diyorlar” dedi.

NURİ ALÇO VASİYETİNİ AÇIKLADI

Bir süre önce yaptığı açıklamada "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" sözleriyle dikkatleri çekmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
26 Nisan 195 Eskişehir doğumlu Nuri Alço, Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.[6] Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı.
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