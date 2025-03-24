Tanyeli'nin kırgın olduğu isimler ortaya çıktı

Uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi altında olan Tanyeli, sosyal medya hesabından sık sık ziyaretçilerini paylaşıyordu. 17 Mart'ta hayatını kaybeden Tanyeli, Bodrum'da toprağa verildi. Tanyeli'nin eski röportajları ortaya çıktı ve kırgın olduğu isimler tekrar gündem oldu.

TANYELİ SEDA SAYAN VE İBRAHİM TATLISES'E KIRGINMIŞ

Akşam'da yer alan habere göre; Konuk olduğu programdaki sözleri tekrar gündem olan Tanyeli, kırgın olduğu isimlerden bahsetti. Tanyeli konuyla ilgili, "Her gün arayan insan bu hastalığı duyduğu gibi sırra kadem basan kız kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaşım oldu. Seda Sayan, mesaj çekti, Amerika'daydı. Ondan sonra aramadı ama herkesin bir hayat gayesi var. İbrahim Tatlıses'in kendi sıkıntıları vardır, büyük sağlık sorunu geçirdi ama aramadı. Aradığımda telefonu açmıyorlar bir şey mi isteyeceğim sanıyorlar, bu çok ağır." şeklinde konuşmuştu.

TANYELİ'NİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Tanyeli'nin vasiyeti üzerine 2015 yılında kendisi gibi kanserden hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer'in yanına defnedileceği bildirildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, cenaze bilgilerini kullandığı açıklamasında, "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir." dedi.