Allan Hakko ilk kez Selin Yağcıoğlu hakkında konuştu

Yaklaşık iki yıldır beraber olan Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurdu. Haklarında çıkan iddialar üzerine konuşan Allan Hakko, "İhanet söz konusu değil" dedi.

İş insanı Allan Hakko ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu uzun süren birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde ayrıldı. İki ünlü isim hakkında sık sık çeşitli iddialar ortaya atılırken, ayrılık hakkında ilk kez konuşan Allan Hakko, bir anda gerginleşti.

ALLAN HAKKO: BENİ KONUŞTURAMAZSINIZ

Gazetecilerin, "İhanet söz konusu mu?" sorusu karşısında gerginleşen Allan Hakko; "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Selin Yağcıoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte yaşama istediği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide ‘kadın evlenmek ister, erkek istemez’ gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hâlâ bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum" demişti.