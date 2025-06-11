Almeda Baylan Survivor sonrası bambaşka birine dönüştü! Son paylaşımına yorum yağdı

Özel hayatı ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Survivor yarışmacısı Almeda Baylan son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 29 kilo vererek iğneden ipliğe dönen Almeda Baylan, yeni yaptırdığı estetik işlemini ise sosyal medyadan paylaştı.

Survivor 2025'in iddialı isimlerinden biri olan Almeda Baylan, beklenmedik bir anda diskalifiye edildi. Survivor'da açıklamaları ve kavgalarıyla dikkat çeken Almeda, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Survivor'dan döndükten sonra estetik operasyon geçiren Almeda'nın paylaşımına yorum yağdı.

ALMEDA BAYLAN SURVIVOR'DAN SONRA SOLUĞU GÜZELLİK MERKEZİNDE ALDI

Baylan, yarışmadan hemen sonra burnundan estetik ameliyatı oldu. Şu sıralar tatilde olan Almeda, estetiklerden sonra yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. Paylaşımları ve değişimleri gündemde olan ünlü isim, yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Survivor All Star 2025'te yaşanan sürpriz bir gelişme yarışmaya damga vurdu. Acil konseyin toplandığı Survivor'da Almeda Baylan'ın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı.