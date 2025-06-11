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 | Dilek Ulusan

Kenan Yıldız, Natalia Shadle aşk iddialarına fotoğraflı cevap verdi

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız'ın model Natalia Shadle ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kenan Yıldız sessizliğini bozdu ve sosyal medyadaki paylaşımıyla aşk söylentilerinin doğru olmadığını ima etti

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Kenan Yıldız, Natalia Shadle aşk iddialarına fotoğraflı cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 11:41

İtalyan futbol kulübü Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddialar asılsız çıkarken, Kenan Yıldız'ın ado yeni bir aşkla gündeme geldi.

KENAN YILDIZ, NATALIA AHADLE İLE AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kenan Yıldız'ın son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki ünlü isim hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenilmişti. Kenan Yıldız'ın adı da şimdi model Natalia Shadle ile anıldı.

Kenan Yıldız, Natalia Shadle aşk iddialarına fotoğraflı cevap verdi

Söz konusu iddia, Spotify listesi oldu. Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturmasıyla ortaya atıldı. İşte bu liste, Yıldız ile Natalia Shadle'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Kenan Yıldız, aşk söylentilerinin ardından paylaşımı hemen silerek aşk iddialarının doğru olmadığını ima etti. İki ismin birbilerini takip etmediği de görüldü.

Kenan Yıldız, Natalia Shadle aşk iddialarına fotoğraflı cevap verdi
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ETİKETLER
#kenan yıldız
#juventus
#su burcu yazgı coşkun
#Natalia Shadle
#Aşk Iddiaları
#İtalyan Futbol
#Magazin
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