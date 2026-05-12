Alp Balkan neden öldü, hasta mıydı? Sanat dünyasının önemli isimleri yasa boğuldu

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' rolü ile akıllarda kalan usta isim Alp Balkan'ın acı haberi bugün geldi. Üstün oyunculuk performansı ve ses getiren müzik kariyeriyle her daim hafızalardan gitmeyecek isimlerden biri olan Alp Balkan'ın vefat haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önceden Diva Bülent Ersoy ve Tarkan gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışarak onların vokalistliğini yapan Alp Balkan'ın neden öldüğü arama motorlarında hızla araştırıldı. Peki oyuncu ve vokalist Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan hasta mıydı, tedavi görüyor muydu? İşte, sevenlerinden 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan'a son veda...