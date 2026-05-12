Alp Balkan neden öldü, hasta mıydı? Sanat dünyasının önemli isimleri yasa boğuldu

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' rolü ile akıllarda kalan usta isim Alp Balkan'ın acı haberi bugün geldi. Üstün oyunculuk performansı ve ses getiren müzik kariyeriyle her daim hafızalardan gitmeyecek isimlerden biri olan Alp Balkan'ın vefat haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önceden Diva Bülent Ersoy ve Tarkan gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışarak onların vokalistliğini yapan Alp Balkan'ın neden öldüğü arama motorlarında hızla araştırıldı. Peki oyuncu ve vokalist Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan hasta mıydı, tedavi görüyor muydu? İşte, sevenlerinden 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan'a son veda...
USTA OYUNCU ALP BALKAN HAYATINI KAYBETTİ!
Film-San Vakfı'nın kamuoyuna yönelik yaptığı bir açıklamada, uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında yer almış isimlerden biri olan Alp Balkan'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
BALKAN'IN ACI HABERİ BÖYLE DUYRULDU...
Sektörde ilk olarak 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' olarak tanınan Alp Balkan'ın acılı haberini Film-San Vakfı, sosyal medyada işte böyle verdi:
"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
ALP BALKAN NEDEN ÖLDÜ? ALP BALKAN'IN HASTALIĞI VAR MIYDI?
2017’de ağır bir bypass ameliyatı olduğu bilinen merhum oyuncu Alp Balkan'ın ani gelen bu ölüm haberi sevenleri üzerinde sarsıcı bir etki bıraktı.
Alp Balkan'ın ölüm haberinin hızla yayılması arama motorlarında ünlü ismin ölüm sebebinine yönelik merakları da beraberinde getirdi.
DAHA ÖNCEDE KÖTÜ OLMUŞTU...
Ses sanatçısı Onur Akay, daha önceden yaptığı bir paylaşımda Alp Balkan için sevenlerinden şu sözlerle dua istemişti:
ONUR AKAY: ALP'İN DUALARIMIZA İHTİYACI VAR
“Mahallenin Muhtarları'nda, 10 sene ‘Eczacı Bahadır' karakterine hayat veren oyuncu arkadaşımız Alp Balkan'ı mutlaka hatırlayacaksınız. Bypass ameliyatı geçiren Alp, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatıyor. Alp’in dualarımıza ihtiyacı var.
Aynı zamanda müzisyen olan arkadaşımız, Bülent Ersoy'dan Tarkan'a kadar çok sayıda sanatçıya da vokal yapmıştır. Bu mübarek günde dualarınızı eksik etmeyin”
Ünlü ismin ölüm nedenine dair ailesinden ya da Film-San Vakfı tarafıdan şuan içerisinde herhangi bir açıklama yapılmadı.
ÜNLÜLER CAMİASINDAN ALP BALKAN'A VEDA PAYLAŞIMLARI
Geçtiğimiz gün 56'ncı yaş gününü kutlayan Alp Balkan'ın bugün acı haberinin alınması başta aielsi olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaraladı.
"Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..."
"Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah"