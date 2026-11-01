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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:19

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Emre Kınay üstlendi. Altın Portakal ödülü alan filmler ve oyuncular ise merak edildi. Peki, Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncular kimler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:19

Büyük bir merakla beklenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sinema, belgesel gösterimleri, paneller ve söyleşilerle dolu programda kimlerin hangi ödüller aldığı merak edildi. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kimlerin hangi ödüllere layık görüldüğü araştırılmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin sunuculuğunu ve Emre Kınay üstlendi. Peki, Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncular kimler? Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncuların kimler olduğunu sizin için araştırdık. İşte Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncular...

ALTIN PORTAKAL ÖDÜL TÖRENİ 2026!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen  63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.  Sinema, belgesel gösterimleri, paneller ve söyleşilerle dolu programda festivalin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Emre Kınay üstlendi.

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

Birbirinden başarılı filmler ve oyuncular ödüllerini kazanırken kimin hangi ödüle layık görüldüğü de araştırılmaya başlandı. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Taş ve Tüy", En İyi Film Ödülü dahil 6 ödül kazandı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk, ödülü annesine armağan ettiğini dile getirdi. Bir Anne Hakkında filminde rol alan 12 yaşındaki çocuk oyuncu Duygu Köse, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. 24 Ekim'de geleneksel festival kortejiyle başlayan, Onur, Sinema Emek ve Genç Sinemacı Başarı ödüllerinin verildiği açılış töreniyle devam eden festivalin kapanışına, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemasever katıldı.

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde 12, Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde 13 film yarıştı. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Artakalan" filmindeki performansıyla Öykü Karayel alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Hakikatin Ölümü" filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat paylaştı. Taş ve Tüy, En İyi Film dahil toplam 6 ödül kazanarak festivalin öne çıkan yapımı oldu.

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALAN FİLMLER VE OYUNCULAR!

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Taş ve Tüy – Ragıp Türk

En İyi Kadın Oyuncu: Öykü Karayel – Artakalan

En İyi Erkek Oyuncu: Mehmet Günsür ve Mert Fırat – Hakikatin Ölümü

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Duygu Köse – Bir Anne Hakkında

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: İlhan Şen ve Erol Babaoğlu – Cinlerin Düğünü

En İyi Senaryo: Taş ve Tüy

En İyi İlk Film: Bir Anne Hakkında

Jüri Özel Ödülü: Kadim Mavi

En İyi Film Müziği: Can Kuman – Kadim Mavi

En İyi Görüntü Yönetmeni: Kırıl Prodonov – Artakalan

En İyi Sanat Yönetmeni: Osman Özcan ve Görkem Canbolat – Artakalan

En İyi Kurgu: Naim Kanat – Taş ve Tüy; Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel – Kadim Mavi

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: Anaokulu – Melis Balcı

Film-Yön En İyi Yönetmen: Taş ve Tüy – Ragıp Türk

En İyi Yönetmen: Artakalan – Yeşim Ustaoğlu

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Babalarımdan Biri Var – George Ovashvili

En İyi Kadın Oyuncu: Magdalena Laubisch – 6 Haftalık Veda

En İyi Erkek Oyuncu: Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara – The Riverstone

En İyi Yönetmen: Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale – Nehir Treni

Jüri Özel Ödülü: Minotor

Altın Portakal ödül töreni 2026! Altın Portakal ödül alan filmler ve oyuncular kimler?

Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü: Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Film: Dostlar Sağolsun – Orhan Kemal Kartalı

Jüri Özel Ödülü: Dünya Günü Kutlu Olsun – Selin Toprak

 

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ETİKETLER
#pınar altuğ
#emre kınay
#Antalya Altın Portakal Film Festivali
#Ragıp Türk
#Taş Ve Tüy
#Magazin
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