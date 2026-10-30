Usta oyuncu Ediz Hun'dan şaşırtan Yeşilçam itirafı! "Artık bitti"

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Ediz Hun, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinema dünyasında dair acı bir değerlendirmede bulunan usta oyuncu, sözleriyle kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ediz Hun, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeşilçam yıldızı, açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekerken, magazin dünyasında da büyük ses getirdi. Usta oyuncunun açıklamalarında en dikkat çekici nokta ise Yeşilçam itirafı oldu. Bakın Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi açıklamalarında hangi ifadelere yer verdi...

YEŞİLÇAM YILDIZI EDİZ HUN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan Ediz Hun, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının usta isimlerinden Hun, Yeşilçam dönemine ilişkin yaptığı şaşırtan açıklamalarla magazin gündeminde yerini aldı. Usta oyuncunun hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan 'Son Oyun' adlı belgesel, Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında izleyici karşısına çıktı.

Antalya'da gerçekleşen festivale eşi Berna Hun ile katılan usta oyuncu Ediz Hun, aramızdan ayrılan Yeşilçam sanatçılarını anarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulunan Hun, Yeşilçam itirafıyla da adından söz ettirdi. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu, Yeşilçam'ın geçmişini ve bugün gelinen noktayı değerlendirdi.

Türk sinemasının altın dönemine damga vuran isimlerden biri olan Ediz Hun, Antalya'da eşi Berna Hun ile katıldığı etkinlikte geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Hun, aynı zamanda Türk sinemasına yıllarca emek veren pek çok usta ismin art arda hayatını kaybetmesine değindi. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan usta oyuncu, açıklamalarıyla gündemde yerini aldı.

"YEŞİLÇAM ARTIK BİTTİ"

Yeşilçam'da sayısız projeye imza atan Ediz Hun, Antalya'da katıldığı etkinlikte çarpıcı bir itirafta bulundu. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarının birer birer aramızdan ayrılmasına dikkat çeken usta oyuncu, "Yeşilçam artık bitti" sözleriyle duygularını dile getirdi. Hun'un Yeşilçam hakkında yaptığı şaşırtan itiraf kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı buldu.

85 yaşındaki usta oyuncu, Türk sinemasının kaybedilen yıldızlarını anarken Yeşilçam hakkında kurduğu cümle kısa sürede gündem haline geldi. Çok yakında 86 yaşına girecek olan Ediz Hun'un dinç ve zarif görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Hun'un "Yeşilçam artık bitti" şeklinde yaptığı acı açıklama Türk sineması severlerini de derin bir hüzne boğdu.