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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Bodrum'a demir attı! Ödediği hesap dudak uçuklattı

Editör: Merve Yaz
09 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:39
Amazon&#039;un kurucusu Jeff Bezos Bodrum&#039;a demir attı! Ödediği hesap dudak uçuklattı

Dünyanın en zenginleri listesinde başı çekenlerden olan Jeff Bezos'un Türkiye sevdası bitmiyor. Nişanlısıyla birlikte Yunan adalarında tatile çıkan Bezos, rotayı Bodruma çevirdi. Milyonluk teknesiyle dikkatleri üzerine çeken Bezo2un bir restoranda ödediği milyonluk hesap hayrete düşürdü.

Ünlü iş adamı Jeff Bezos'un bu yıl da tatil tercihi Türkiye oldu. 

Ultra lüks teknesiyle önce Yunan adalarında tatil yapan Bezos, Bodrum'a dümen kırdı.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında dört yıllık sevgilisi Lauren Sanchez'e İtalya'da evlilik teklif eden Jeff Bezos, şimdilerde nişanlısı ile tatilin tadını çıkarıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Bodrum'a demir attı! Ödediği hesap dudak uçuklattı - 1. Resim

SÜPERYATIYLA KOY KOY GEZDİ

Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, Göcek ve Bodrum'da görüntülendi.

Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Bodrum'a demir attı! Ödediği hesap dudak uçuklattı - 2. Resim

AKDENİZ VE FRANSIZ MUTFAĞINI TERCİH ETTİ

Takvim'in haberine göre; Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'daki D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

DUDAK UÇUKLATAN HESAP

Bezos'un gece sonunda ödediği hesap ise adeta dudak uçuklatı. Ünlü iş insanının restorana 100 bin euroya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği öğrenildi.

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