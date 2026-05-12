Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

Ampute milli futbolcu Barış Telli, geçirdiği talihsiz kazanın ardından bir bacağını kaybeden Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros için dikkat çeken bir destek mesajı paylaştı. Yaşadığı zorlu süreci kendi hayatından örneklerle anlatan Telli’nin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin” ifadeleri kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 21:45

Barış Telli, geçirdiği kazanın ardından bir bacağı ampute edilen Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros’a destek mesajı gönderdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Telli, yaşadığı benzer süreci anlatarak genç yarışmacıya moral verdi. Barış Telli mesajında, “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin.” ifadelerini kullandı. Ampute sporcu olarak yıllardır mücadele verdiğini belirten Telli’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ampute futbolcu Barış Telli, geçirdiği kaza sonrası bir bacağı ampute edilen Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros'a sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.
Barış Telli, yaşadığı benzer süreci anlatarak Stavros Floros'a moral verdi.
Telli, mesajında “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin.” ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Barış Telli, 1989 Kırıkkale doğumlu, çocuk yaşta trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti.
Telli, cimnastikle başladığı spor hayatına ampute futbol ve atletizmle devam etti, 2017'de Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu.
2023'te “Hayatla Barış” filmiyle sinemaya konu oldu ve Survivor'a katılan ilk bedensel engelli yarışmacı oldu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

BARIŞ TELLİ’DEN STAVROS FLOROS DESTEK MESAJI

Türk sporunun ilham veren isimlerinden Barış Telli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Ampute futbolcu Barış Telli, yaşadığı zorlu süreç sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Stavros Floros’a destek mesajı gönderdi. Telli’nin sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin” ifadeleri sosyal medyada duygusal etki oluşturdu.

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

Barış Telli’nin Yunan yarışmacı Stravros Floros için yaptığı paylaşım:

“ Stravros Floros kardeşim… Hayat bazen en ağır darbeyi en güçlü insanlara vurur. Ama bazı insanlar yıkılmaz, yeniden doğar. Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin. Gerçek mücadele şimdi başlıyor. Ve sen bunu kazanacak kadar güçlüsün. Geçmiş olsun kardeşim. Gücün birçok insana umut olacak.”

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, henüz çocuk yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetmesine rağmen hayata sıkı sıkıya tutunarak spor dünyasında unutulmaz bir kariyere imza attı. Ailesinin desteği ve güçlü karakteri sayesinde spordan kopmayan Telli, cimnastikle başladığı yolculuğunu ampute futbol ve atletizmle sürdürdü.

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

2005 yılında Karagücü Ampute Futbol Takımı ile tanışan Telli, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı olarak büyük bir başarı elde etti. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimine devam eden Telli, Paralimpik sporlar alanında da kendini geliştirdi.

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

2012 yılında özel koşu protezine kavuşan sporcu, 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda üç altın madalya kazanarak milli atlet oldu. Avrupa Paralimpik Oyunları’nda yüksek atlamada Avrupa ikinciliği elde ederek Türkiye rekoru kırdı.

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

Milli takım kariyerinde de büyük başarılara imza atan Telli, 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama”

UEFA, FIFA ve uluslararası markaların elçisi olarak da görev alan Barış Telli, 2023 yılında “Hayatla Barış” filmiyle sinemaya konu oldu. Survivor’a katılan ilk bedensel engelli yarışmacı olarak da tarihe geçen Telli, bugün hem sporcu kimliği hem de motivasyon konuşmalarıyla ilham vermeye devam ediyor.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.