Barış Telli, geçirdiği kazanın ardından bir bacağı ampute edilen Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros’a destek mesajı gönderdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Telli, yaşadığı benzer süreci anlatarak genç yarışmacıya moral verdi. Barış Telli mesajında, “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin.” ifadelerini kullandı. Ampute sporcu olarak yıllardır mücadele verdiğini belirten Telli’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ampute futbolcu Barış Telli’den Stavros Floros destek mesajı! “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama” Ampute futbolcu Barış Telli, geçirdiği kaza sonrası bir bacağı ampute edilen Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros'a sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi. Barış Telli, yaşadığı benzer süreci anlatarak Stavros Floros'a moral verdi. Telli, mesajında “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin.” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Barış Telli, 1989 Kırıkkale doğumlu, çocuk yaşta trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti. Telli, cimnastikle başladığı spor hayatına ampute futbol ve atletizmle devam etti, 2017'de Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu. 2023'te “Hayatla Barış” filmiyle sinemaya konu oldu ve Survivor'a katılan ilk bedensel engelli yarışmacı oldu.

BARIŞ TELLİ’DEN STAVROS FLOROS DESTEK MESAJI

Türk sporunun ilham veren isimlerinden Barış Telli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Ampute futbolcu Barış Telli, yaşadığı zorlu süreç sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Stavros Floros’a destek mesajı gönderdi. Telli’nin sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. “Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin” ifadeleri sosyal medyada duygusal etki oluşturdu.

Barış Telli’nin Yunan yarışmacı Stravros Floros için yaptığı paylaşım:

“ Stravros Floros kardeşim… Hayat bazen en ağır darbeyi en güçlü insanlara vurur. Ama bazı insanlar yıkılmaz, yeniden doğar. Ayağını kaybetmiş olabilirsin ama savaşçı ruhunu asla kaybetmedin. Gerçek mücadele şimdi başlıyor. Ve sen bunu kazanacak kadar güçlüsün. Geçmiş olsun kardeşim. Gücün birçok insana umut olacak.”

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, henüz çocuk yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetmesine rağmen hayata sıkı sıkıya tutunarak spor dünyasında unutulmaz bir kariyere imza attı. Ailesinin desteği ve güçlü karakteri sayesinde spordan kopmayan Telli, cimnastikle başladığı yolculuğunu ampute futbol ve atletizmle sürdürdü.

2005 yılında Karagücü Ampute Futbol Takımı ile tanışan Telli, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı olarak büyük bir başarı elde etti. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimine devam eden Telli, Paralimpik sporlar alanında da kendini geliştirdi.

2012 yılında özel koşu protezine kavuşan sporcu, 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda üç altın madalya kazanarak milli atlet oldu. Avrupa Paralimpik Oyunları’nda yüksek atlamada Avrupa ikinciliği elde ederek Türkiye rekoru kırdı.

Milli takım kariyerinde de büyük başarılara imza atan Telli, 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

UEFA, FIFA ve uluslararası markaların elçisi olarak da görev alan Barış Telli, 2023 yılında “Hayatla Barış” filmiyle sinemaya konu oldu. Survivor’a katılan ilk bedensel engelli yarışmacı olarak da tarihe geçen Telli, bugün hem sporcu kimliği hem de motivasyon konuşmalarıyla ilham vermeye devam ediyor.