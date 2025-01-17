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Angelina Jolie yemek dağıtımına katıldı! Sevenlerinden takdir topladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 17:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:06
Angelina Jolie yemek dağıtımına katıldı! Sevenlerinden takdir topladı

Los Angeles'ta felakete sebep yangınla beraber birçok vatandaş evsiz kaldı. Sokakta kalanlara yemek dağıtılırken, Angelina Jolie de yapılan yardıma destek verdi. Sessiz sedasız yangın mağdurlarına yardım eden Angelina Jolie takdir topladı.

Angelina Jolie​, orman yangınları​ devam ederken Los Angeles​'taki yardım kuruluşlarına destek oldu. 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu mağdurlara yemek dağıtırken görüntülendi. Kameraları karşısında görünce bir hayli şaşıran Angelina Jolie'nin bu durumu sosyal medyada yaymadığı için takdir topladı. 

ANGELINA JOLIE TAKDİR TOPLADI 

Angelina Jolie'nin yaptığı yardımı sessiz sedasız yapması, sosyal medyadan reklam yapmaması da takdir topladı. Ünlü oyuncu; daha önce, yangınlardan zarar görenler için çocuklarıyla erzak alışverişi yaparken görülmüştü.

Angelina Jolie yemek dağıtımına katıldı! Sevenlerinden takdir topladı - 1. Resim

Öte yandan Dünya Mutfağı ile çalışan ünlüler arasında Eva Longoria ve Jennifer Garner da vardı. Ünlü isimler, bu yardımlarından dolayı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. 

Angelina Jolie yemek dağıtımına katıldı! Sevenlerinden takdir topladı - 2. Resim

82 bin kişinin zorunlu tahliye emri altında olduğu açıklanırken, 90 bin kişinin ise hala tahliye uyarısı altında olduğu kaydedildi. Yangınların 29 bin 824 öğrencinin eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini açıklayan yetkililer, 33 okulun kapatıldığı ve 10 okul kampüsünün hasar gördüğü veya yıkıldığı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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