Los Angeles’taki yangın felaketinin korkunç raporu! Nefes alacak yer kalmadı

17 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:05

ABD’nin Los Angeles şehrinde 10 gündür süren yangın felaketinde can kayıpları artmaya devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre; hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. 26 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Adeta şehirde insanların nefes alabileceği bir nokta kalmadı. İşte ABD tarihinin en büyük felaketlerinden birinin bilançosu...

ABD'nin Los Angeles​ şehrinde 7 Ocak akşamı başlayan ve 10 gündür devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye ulaştı. Şehirde 90 bin kişinin tahliye edildiği, 26 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Orman yangınları devam ederken, yetkililerden yangınlara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

MADDİ HASAR 250 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yangınların 23 bin dönümlük bir alanı etkilediği ve yaklaşık 5 bin yapının küle döndüğü belirtildi. Maddi hasarın ise 250 milyar doları aştığı ifade edilirken, yangınların ancak yüzde 22’sinin kontrol altına alınabildiği açıklandı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRECEĞİ OKUL KALMADI

Yangınlar, kentteki eğitim hayatını da olumsuz etkiledi. Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müfettişi Alberto Carvalho, birçok okulun yanarak ağır hasar gördüğünü belirtti. Kullanılamaz hale gelen okullardaki öğrencilerin, güvenli bölgelerdeki diğer okullara geçici olarak nakledildiği bildirildi.