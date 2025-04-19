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 | Dilek Ulusan

Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği! Doğum gününü kutlamadı

Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ayrı evlerde yaşadığı iddia edilmişti. Son olarak Pelin Akil2in doğum gününde eşi Anıl Altan'ın sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

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Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği! Doğum gününü kutlamadı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 09:41

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin son yıllarda anlaşmazlık yaşadığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. İki ünlü isim sık sık iddiaları yalanlasa da Anıl Altan'ın Pelin Akil'in doğum gününü kutlamaması dikkat çekti.

ANIL ALTAN, PELİN AKİL'İN DOĞUM GÜNÜN KUTLAMADI

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği! Doğum gününü kutlamadı

Ayrılık haberlerini yalanlayan Pelin Akil "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" sözleriyle iddiaları yalanladı. Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek kaçamak cevap vermişti.

Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği! Doğum gününü kutlamadı

Arkadaşlarının doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ise sessizliğini koruyor. Her yıl sosyal medyadan kutlama yapan Pelin Akil'in bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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