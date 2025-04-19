Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği! Doğum gününü kutlamadı

Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ayrı evlerde yaşadığı iddia edilmişti. Son olarak Pelin Akil2in doğum gününde eşi Anıl Altan'ın sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin son yıllarda anlaşmazlık yaşadığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. İki ünlü isim sık sık iddiaları yalanlasa da Anıl Altan'ın Pelin Akil'in doğum gününü kutlamaması dikkat çekti.

ANIL ALTAN, PELİN AKİL'İN DOĞUM GÜNÜN KUTLAMADI

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

Ayrılık haberlerini yalanlayan Pelin Akil "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" sözleriyle iddiaları yalanladı. Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek kaçamak cevap vermişti.

Arkadaşlarının doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ise sessizliğini koruyor. Her yıl sosyal medyadan kutlama yapan Pelin Akil'in bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.