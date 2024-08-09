Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan kötü haber!

09 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:18

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut’ın kızı ve oğlu, babalarının hastane fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istedi fakat hastalığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ÇOCUKLARI SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum." dedi. Öte yandan ünlü şarkıcının hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini korkuttu. Ankaralı Turgut’un bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

2017 YILINDA DA KOAH NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

ANKARALI TURGUT (TURGUT KARATAŞ) KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş’dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

Ankaralı Turgut, halen Ankara'nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.