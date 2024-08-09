İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Dilan Çıtak'ın peşinde! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

09 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:18

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın da dahil olduğu olayların perde arkasını Dilan Çıtak bu kez açık açık dile getirdi. Babası İbrahim Tatlıses'in psikolojik şiddetine maruz kaldığını belirtirken Tatlıses ise kızı Dilan'ın tek derdinin Tatlıses soy adı olduğunu vurguladı.

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ DERYA TUNA, DİLAN ÇITAK'IN PEŞİNDE!

Dilan Çıtak, katıldığı magazin programında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Ancak öte yandan Tatlıses'te program yetkililerine mesaj atarak Dilan Çıtak'ı suçladı.

Tek derdinin miras olduğunu ve bunun için Tatlıses soyadını istediğini iddia etti. İddialar ardı sıra devam ederken Çıtak bir de kavgaya Derya Tuna'yı ekledi.

EVDEN ATMALAR, TEHDİTLER...

İdo Tatlıses'in annesi olan Derya Tuna hakkında konuşan Çıtak, "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır. Babam ameliyat olmadan önce ona, ‘Buradaki 6,5 milyon Euro’luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun’ diye imza attırmak istiyor. Babam ‘Ben daha ölmedim’ imza atmıyor" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN PSİKOLOJİK ŞİDDET!

Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in kendisine baskı yaptığını sözlerini geri almasını istediğini belirtti.

Soyadını istemediğini ancak İbrahim Tatlıses'in zorla soyadını alması gerektiğini belirten Çıtak, "Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın birtakım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı" dedi.