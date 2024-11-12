Ankaralı Turgut'un son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

12 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:35

Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş’ın son sağlık durumunu menajeri paylaştı. 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un menajeri, "Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı.” dedi.

Akciğer kanseri nedeniyle zor günler geçiren Ankaralı Turgut, 5 Kasım'dan itibaren tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. 'Öldü' haberleri sonrası açıklama yapan kızı, ünlü türkücünün hayatta olduğunu ve makineye bağlı olduğunu belirtmişti. Ankaralı Turgut'un menajerinden sevenlerini mutlu edecek haber geldi.

ANKARALI TURGUT'UN SEVENLERİNE MÜJDE

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'un son sağlık durumuyla ilgili, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür" ifadelerini kullandı.