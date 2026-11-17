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İstanbul
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Safra kesesindeki taş nedeniyle 16 Kasım akşamı rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye başvuran sanatçının tedavisi sürüyor. Yapılan kontrollerin ardından ameliyat kararı alınırken, menajeri Erden Demir de Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Sanatçının operasyonu için tarih netleşti.
16 Kasım akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili menajeri Erden Demir'den açıklama geldi. Demir, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve doktor kontrolünde tutulduğunu belirtti. Bingöl'ün tedavisinin sürdüğünü aktaran menajeri, operasyon öncesinde kan değerlerinin normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.
Yavuz Bingöl'ün safra kesesinde taş tespit edilmesinin ardından ameliyat kararı alındı. Menajeri Erden Demir, sanatçının kullandığı ilaçlar nedeniyle kan değerlerinin normale dönmesinin beklendiğini söyledi. Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden Bingöl'ün ameliyatının 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.
Usta sanatçı, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle temmuz ayında da gündeme gelmişti. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal eden Bingöl, hayranlarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla seslenmişti.
Temmuz ayında yayınladığı videoda sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Yavuz Bingöl, "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var" ifadelerini kullanmıştı. O dönemde ameliyat olmayı daha ileri bir tarihe bırakmayı planladığını belirten sanatçı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sevenlerini bilgilendirmişti. Bu kez ameliyat tarihinin netleşmesiyle birlikte gözler 19 Kasım'da yapılması planlanan operasyona çevrildi.
Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yavuz Bingöl'ün tedavi süreci devam ediyor. Temmuz ayında da aynı rahatsızlık nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalan sanatçının, o dönemde ameliyatı ileri bir tarihe bırakmayı planladığı öğrenilmişti. Son yaşanan gelişmeyle birlikte operasyon tarihi de netleşti.
Menajeri Erden Demir'in açıklamasına göre Bingöl'ün genel sağlık durumu iyi ve doktorların gözetiminde tutuluyor. Kullanılan ilaçların ardından kan değerlerinin normale dönmesi beklenirken, ameliyatın 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sevenleri ise usta sanatçıdan gelecek yeni haberleri bekliyor. Operasyonun ardından yapılacak açıklamalar, Bingöl'ün sağlık durumunun nasıl ilerlediğini ortaya koyacak.