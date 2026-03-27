Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti

Müslüm Gürses'in veliahtı olarak bilinen arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Esen hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren Orhan Esen, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti
Ankara'da yaşamını sürdüren arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğan Orhan Esen'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.

Arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Orhan Esen, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti.
Orhan Esen, Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Sanatçının cenaze namazı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak ve ardından toprağa verilecektir.
5 Mart 1965 Ankara doğumlu olan Orhan Esen, Türk arabesk ve Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci ve müzik öğretmeniydi.
Sanatçının 1987'den 2007'ye kadar yayınlanmış 12 albümü bulunmaktadır.
ORHAN ESEN HAYATINI KAYBETTİ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir dönem Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen 61 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü oluşturdu.

ORHAN ESEN'İN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

ORHAN ESEN'İN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Hem yorumcu kimliği hem de yetiştirdiği öğrencilerle iz bırakan Orhan Esen’in cenaze detayları da belli oldu. Şarkıcının naaşı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ORHAN ESEN KİMDİR?

ORHAN ESEN KİMDİR?

5 Mart 1965 Ankara doğumlu olan Orhan Esen, Türk arabesk & Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci ve müzik öğretmenidir. Orhan Esen'in yayınlanmış 12 albümü vardır. Bu albümler şunlardır:

  • BilgiDetay
    Ad SoyadOrhan Esen
    Doğum Tarihi5 Mart 1965
    Doğum YeriAnkara
    MeslekTürk arabesk & Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci, müzik öğretmeni
    Yayınlanmış Albüm Sayısı12
  • Kurban Olayım - 1987
  • Canımın Canısın - 1989
  • Oldu Gönlüme - 1990
  • Sensiz Olmuyor - 1991
  • Gamzeli - 1992
  • Avrupa Konseri - 1992
  • İkimiz Kaldık - 1993
  • İsyanım Var Kadere - 1995
  • Allah İçin&Cezam Bitmiyor - 1997
  • Bizi Ölüm Ayırır - 2000
  • Hasan Efendi - 2000
  • Ver Cezamı - 2007
