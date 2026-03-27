Arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti

Ankara'da yaşamını sürdüren arabesk müziği sanatçısı Orhan Esen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğan Orhan Esen'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.
ORHAN ESEN HAYATINI KAYBETTİ
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir dönem Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen 61 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü oluşturdu.
Hem yorumcu kimliği hem de yetiştirdiği öğrencilerle iz bırakan Orhan Esen’in cenaze detayları da belli oldu. Şarkıcının naaşı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
5 Mart 1965 Ankara doğumlu olan Orhan Esen, Türk arabesk & Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci ve müzik öğretmenidir. Orhan Esen'in yayınlanmış 12 albümü vardır. Bu albümler şunlardır:
|Bilgi
|Detay
|Ad Soyad
|Orhan Esen
|Doğum Tarihi
|5 Mart 1965
|Doğum Yeri
|Ankara
|Meslek
|Türk arabesk & Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci, müzik öğretmeni
|Yayınlanmış Albüm Sayısı
|12