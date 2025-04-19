Aras Bulut iynemli hastanede! Sevenleri telaşlandı

Deha dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, bugün soluğu hastanede aldı. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Aras Bulut İynemli, tedavi sürecine ise devam ediyor.

Çukur, İçerde, Muhteşem Yüzyıl ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol alan Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisindeki oyunculuk performansıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan İynemli, bugün tekrar hastanede görüntülendi.

ARAS BULUT İYNEMLİ HASTANEDE

Sette geçirdiği kaza sonrası ameliyata alınan Aras Bulut İynemli, kısa sürede setlere geri dönmüştü. İynemli, kontrol içinde hastaneye gitti. Keyfinin yerinde olduğu görülen ünlü oyuncu, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

Aras Bulut İynemli, Deha setinde ayağını kırmıştı. O anların görüntüleri yayınlandı ve Aras Bulut'un merdivenlerden düşerken, figüran kullanmadığı gözlemlendi. Tüm sahneyi kendi çeken Aras Bulut İynemli'nin canı acımasına rağmen sahneyi böldürmemesi de büyük beğeni topladı. İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.