Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aras Bulut iynemli hastanede! Sevenleri telaşlandı

Deha dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, bugün soluğu hastanede aldı. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Aras Bulut İynemli, tedavi sürecine ise devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aras Bulut iynemli hastanede! Sevenleri telaşlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 16:46

Çukur, İçerde, Muhteşem Yüzyıl ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol alan Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisindeki oyunculuk performansıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan İynemli, bugün tekrar hastanede görüntülendi.

ARAS BULUT İYNEMLİ HASTANEDE

Sette geçirdiği kaza sonrası ameliyata alınan Aras Bulut İynemli, kısa sürede setlere geri dönmüştü. İynemli, kontrol içinde hastaneye gitti. Keyfinin yerinde olduğu görülen ünlü oyuncu, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

Aras Bulut iynemli hastanede! Sevenleri telaşlandı

Aras Bulut İynemli, Deha setinde ayağını kırmıştı. O anların görüntüleri yayınlandı ve Aras Bulut'un merdivenlerden düşerken, figüran kullanmadığı gözlemlendi. Tüm sahneyi kendi çeken Aras Bulut İynemli'nin canı acımasına rağmen sahneyi böldürmemesi de büyük beğeni topladı. İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.

Aras Bulut iynemli hastanede! Sevenleri telaşlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor

Sıkça Sorulan Sorular

ARAS BULUT İYNEMLİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
25 Ağustos 1990 doğumlu Aras Bulut İynemli, İstanbullu. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde "Mete Akarsu" karakteriyle ünlendi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.