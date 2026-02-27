Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Geçtiğimiz gün Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan başarılı futbolcu Arda Güler’e kız arkadaşı Duru Nayman, doğum günü sürprizi yaptı. Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun sevgilisinin esprili mesajı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj
Fatimatüzzehra Maslak
27.02.2026
27.02.2026
Başarılı futbol kariyeriyle adından söz ettiren Arda Güler, geçtiğimiz gün formasıyla doğum gününde 100. maçına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Duru Nayman ile Paris’te aşk tazeleyen çift, bu kez romantik kutlamasıyla asından söz ettirdi. Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun sevgilisinin esprili mesajı sosyal medyada gündem oldu. İşte Arda Güler’in doğum günü pastasındaki dikkat çeken o detay…

ARDA GÜLER’İN DOĞUM GÜNÜ PASTASINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ!

Dünya devi Real Madrid’de top koşturan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde 21 yaşına bastı. Genç ve başarılı futbolcuya sevgilisi Duru Nayman, sürpriz bir kutlama hazırladı. Nayman, Real Madrid-Benfica maçının ardından Güler’e doğum günü sürprizi yaptı. Futbol kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Güler, bu kez romantik doğum günü kutlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Sevgilisi Duru Nayman ile geçtiğimiz haftalarda Paris sokaklarında aşk tazeleyen , doğum gününde Real Madrid formasıyla 100. maçına çıktı. Real Madrid’deki performansı, aşk hayatı, aile yaşantısı ve efendi kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Güler, şimdilerde aşk hayatındaki hareketlilikle magazin gündemine bomba gibi oturuyor.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Duru Nayman ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arda Güler, bu kez sevgilisinden çok anlamlı bir sürpriz aldı. Real Madrid-Benfica karşılaşmasının ardından romantik doğum günü kutlamasıyla karşılaşan Güler’in pastasının üzerindeki detay dikkat çekti. Şimdilerde 21 yaşına basan genç futbolcu, şimdilerde romantik doğum günü kutlamasıyla gündemde yerini aldı.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

ARDA GÜLER’E KIZ ARKADAŞI DURU NAYMAN’DAN ESPRİLİ MESAJ!

Geçtiğimiz haftalarda Paris sokaklarında gezerken görüntülenen Arda Güler ve Duru Nayman çifti, Fransa’nın başkentinde birlikte tatil kaçamağı yapmıştı. Özellikle aşk yaşantısıyla kısa sürede magazin gündeminde büyük yer edinen Güler, Paris’teki romantik tatil sonrası sevgilisinden aldığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla adından söz ettirdi.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Duru Nayman elinde pastayla Real Madrid-Benfica maçı sonrası soluğu sevgilisi Arda Güler’in yanında aldı. Basketbolcu sevgilisiyle mutlu beraberliklerine tüm hızıyla devam eden Güler’in doğum günü pastasındaki esprili mesaj dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Arda Güler’in çocukluk fotoğrafının yer aldığı pastada “Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya…” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Duru Nayman’ın sevgilisi için hazırlattığı özel pastanın üzerinde yazan esprili mesaj magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

Arda Güler’in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti! Kız arkadaşı Duru Nayman’dan esprili mesaj

Arda Güler'den 21. yaş gününe özel paylaşım!
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci! Kontrattaki madde devreye girdi, para kazandırdı
