Arda Güler'in duvar kağıdı Real Madrid kameralarına takıldı!

Uzun süredir basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte olan Güler’in telefonundaki detay dikkat çekti. Meyve yerken görüntülenen genç futbolcunun telefon duvar kağıdında sevgilisiyle fotoğrafı olduğu iddia edildi.

ARDA GÜLER'DEN ROMANTİK HAREKET

Magazin dünyasında da yakından takip edilen Arda Güler ile Duru Nayman, zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Arda Güler’in efsane golünü tribünden izleyen Duru Nayman’ın heyecanı ve gururu sosyal medyada konuşulmuştu. Son olarak kameralara meyve yerken röportaj veren Arda Güler'in telefon duvar kağıdında sevgilisi Duru Nayman ile karesi olduğu görüldü.

ARDA GÜLER DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı her maçta dikkat çeken performans sergileyen Güler başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Henüz genç yaşına rağmen teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu, son olarak Elche karşısında attığı yaklaşık 70 metrelik golle dünya gündemine oturmuştu.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da tıpkı sevgilisi gibi genç bir sporcudur. Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynamıştır. Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de forma giymiştir.