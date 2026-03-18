Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında konuştu: iftardan sahura 3 demlik çay içiyorum

Geçtiğimiz haftalarda tansiyon sorunu yaşayan Yıldız Tilbe, sağlık durumu ile ilgili konuştu. Hayranlarının son sağlık durumunu merak etmesi üzerine cevap veren Yıldız Tilbe, "Koç gibiyim" dedi.

YILDIZ TİLBE SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Geçtiğimiz haftalarda tansiyon problemi yalayan Yıldız Tilbe, soluğu hastanede aldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tilbe, “Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar” diye konuştu.

YILDIZ TİLBE: İFTARDAN SAHURA 3 DEMLİK ÇAY İÇİYORUM

Hayranlarından gelen mesajlar üzerine Tilbe, şuandaki sağlık durumu hakkında "Koç gibiyim' dedi. Ramazan ayının son günlerine doğru bir hüzün çöktüğünü belirten ünlü sanatçı, iftardan sahura neredeyse 3 demlik çay içtiğini de söyledi.

YILDIZ TİLBE YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR TOPLADI

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay Filistinli ailelere 300 bin dolar bağışta bulunarak takdir toplamıştı. Yıldız Tilbe bu sefer ise Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığı tamamladı.

Yıldız Tilbe ayrıca Sultangazi'de görüntülenmiş ve ziyaretin yeni olmadığı, sanatçının uzun süredir aynı mahalleye destek verdiği de ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Ümit Doğan, Tilbe'nin yıllardır bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.