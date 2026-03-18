Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında konuştu: iftardan sahura 3 demlik çay içiyorum

Geçtiğimiz haftalarda tansiyon sorunu nedeniyle soluğu hastanede alan şarkıcı Yıldız Tilbe, son sağlık durumunu paylaştı. Hayranlarından gelen yoğun mesajlar üzerine Tilbe, "Koç gibiyim' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 11:06

Geçtiğimiz haftalarda sorunu yaşayan , ile ilgili konuştu. Hayranlarının son sağlık durumunu merak etmesi üzerine cevap veren Yıldız Tilbe, "Koç gibiyim" dedi.

YILDIZ TİLBE SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Geçtiğimiz haftalarda tansiyon problemi yalayan Yıldız Tilbe, soluğu hastanede aldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tilbe, “Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar” diye konuştu.

YILDIZ TİLBE: İFTARDAN SAHURA 3 DEMLİK ÇAY İÇİYORUM

Hayranlarından gelen mesajlar üzerine Tilbe, şuandaki sağlık durumu hakkında "Koç gibiyim' dedi. Ramazan ayının son günlerine doğru bir hüzün çöktüğünü belirten ünlü sanatçı, iftardan sahura neredeyse 3 demlik çay içtiğini de söyledi.

YILDIZ TİLBE YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR TOPLADI

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay Filistinli ailelere 300 bin dolar bağışta bulunarak takdir toplamıştı. Yıldız Tilbe bu sefer ise 'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığı tamamladı.

Yıldız Tilbe ayrıca Sultangazi'de görüntülenmiş ve ziyaretin yeni olmadığı, sanatçının uzun süredir aynı mahalleye destek verdiği de ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Ümit Doğan, Tilbe'nin yıllardır bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#gazze
#tansiyon
#yıldız tilbe
#yardım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.