Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle röportajı olay oldu! Göz teması kurmama çabası sosyal medyanın diline doladı

Arda Turan, röportaj sırasında muhabirle göz teması kurmaktan kaçındı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu ve Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a bağlanarak esprili yorumlara neden oldu.

ARDA TURAN'IN MUHABİRLE VERDİĞİ RÖPORTAJ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları ve 4-2 galip geldikleri maçın ardından verdiği röportajla çok konuşuldu. İkinci kez Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla röportaj yapan Arda Turan, göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI: "ASLIHAN DOĞAN TURAN NE DEDİ?"

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, geçtiğimiz hafta kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'ya verdiği röportajla gündem olmuştu. Dün akşam da muhabir Savina'nın sorularını cevaplayan Turan'ın röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise sosyal medyayı salladı.

Arda Turan'ın göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etmesine de yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Aslıhan Doğan Turan ne dedi?", "Aslıhan çok yaşa" gibi yorumlar yapıldı.