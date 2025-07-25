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 | Dilek Ulusan

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle röportajı olay oldu! Göz teması kurmama çabası sosyal medyanın diline doladı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla röportaj verdi. Arda Turan'ın Daria Bondar Savina ile göz göze gelmemek için verdiği çaba ise kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:31

, sırasında muhabirle göz teması kurmaktan kaçındı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu ve Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a bağlanarak esprili yorumlara neden oldu.

ARDA TURAN'IN MUHABİRLE VERDİĞİ RÖPORTAJ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları ve 4-2 galip geldikleri maçın ardından verdiği röportajla çok konuşuldu. İkinci kez Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla röportaj yapan Arda Turan, göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle röportajı olay oldu! Göz teması kurmama çabası sosyal medyanın diline doladı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI: "ASLIHAN DOĞAN TURAN NE DEDİ?"

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, geçtiğimiz hafta kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'ya verdiği röportajla gündem olmuştu. Dün akşam da muhabir Savina'nın sorularını cevaplayan Turan'ın röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise sosyal medyayı salladı.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle röportajı olay oldu! Göz teması kurmama çabası sosyal medyanın diline doladı

Arda Turan'ın göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etmesine de yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları " ne dedi?", "Aslıhan çok yaşa" gibi yorumlar yapıldı.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle röportajı olay oldu! Göz teması kurmama çabası sosyal medyanın diline doladı
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ETİKETLER
#arda turan
#Aslıhan Doğan Turan
#shakhtar donetsk
#röportaj
#sosyal-medya
#Daria Bondar Savina
#Göz Teması
#Magazin
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