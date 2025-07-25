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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

Wanda Nara ile zorlu bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, eski eşiyle yeniden mahkemelik oldu. Dün sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mesajları ifşa eden Mauro Icardi, bu sefer eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:29

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. ile boşanan ve çocuklarının velayeti için eski eşiyle davalık olan Mauro Icardi, bu sefer ise Wanda Nara ile ifşa kriziyle mahkemelik oldu.

MAURO ICARDI, WANDA NARA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle ” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Icardi, söz konusu görüntülerin Wanda Nara aracılığıyla şantaj amaçlı izinsiz şekilde sızdırıldığını öne sürerek tüm delilleri gerekli makamlara iletti.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları gündem oldu.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

Haberlere öfke kusan Mauro Icardi, Natasha Rey'e ait olduğunu iddia ettiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

WANDA NARA'NIN MAURO ICARDI İLE CHINA SUAREZ'İ AYIRMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Uzun süre yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Icardi, Wanda Nara ile sürecinde ise karakolluk dahi oldu. Çocuklarının velayeti konusunda uzlaşma sağlayamayan Wanda Nara ile Mauro Icardi birbirleri hakkındaki söylemleriyle sık sık karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
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ETİKETLER
#Futbol
#boşanma
#wanda nara
#aldatma
#iddialar
#şantaj
#Mauro Icardi
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