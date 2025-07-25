Nazan Öncel'den hastane odasında bir garip paylaşım! İki kez kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçirdikten günler sonra apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, son sağlık durumu yine sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı." demişti.

NAZAN ÖNCEL: HAYATA BİR GOL DAHA

Hastane odasından paylaşım yapan Öncel, "Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi’den beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, “Sakın yapma Nazan” diyen herkese binlerce teşekkür ederim" dedi.

"MEĞER KİMLER İÇİN YORMUŞUZ BU KALBİ"

Dostları kadar kendisini aramayanlara da sitem eden Öncel, "Bir de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi “Dualarımdasın Nazom" diyerek hayal kırıklığı oluşturanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. “Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…” dedi.

Sağlık durumu daha iyiye giden Nazan Öncel, "Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Her neyse “Her şerde bi’ hayır vardır” deyip geçelim. Dostlar sağ olsun" sözleriyle dikkat çekti.