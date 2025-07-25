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 | Dilek Ulusan

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

Şarkıcı Mustafa Sandal konuk olduğu programda ilk kez hastalığından bahsetti. Saç koparma hastalığının olduğunu belirten Mustafa Sandal, "Beni iyi tanıyanlar biliyordur" dedi.

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Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:50

İsyankar, Gel Bana, Aya Benzer, Hepsi Aşktan ve Pazara Kadar gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir devam eden hastalığından ilk kez bahseden Mustafa Sandal, "Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum" dedi.

MUSTAFA SANDAL'IN YILLARCA MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Sandal 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Sandal, programda bilinmeyen bir hastalığından bahsetti:

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

"Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum" dedi.

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

"Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

Mustafa Sandal, 2022 yılında evlendiği Melis Sütsurup ile ilgili de konuştu. Mutlu bir beraberliği olduğunu belirten Mustafa Sandal, "Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun."

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

"O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz." dedi.

Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı
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ETİKETLER
#aşk
#mustafa sandal
#Dostluk
#Trikotillomani
#Saç Koparma Hastalığı
#Hadi Anlat
#Melis Sütsurup
#Magazin
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