Mustafa Sandal bu sefer korkuttu! Yıllarca mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

İsyankar, Gel Bana, Aya Benzer, Hepsi Aşktan ve Pazara Kadar gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir devam eden hastalığından ilk kez bahseden Mustafa Sandal, "Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum" dedi.

MUSTAFA SANDAL'IN YILLARCA MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Sandal 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Sandal, programda bilinmeyen bir hastalığından bahsetti:

"Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum" dedi.

"Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."

Mustafa Sandal, 2022 yılında evlendiği Melis Sütsurup ile ilgili de konuştu. Mutlu bir beraberliği olduğunu belirten Mustafa Sandal, "Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun."

"O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz." dedi.