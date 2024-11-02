Arka Sıradakiler Zehra ve Sedat yıllar sonra bir arada! Buluşmayı Pelin Akil paylaştı

02 Kasım 2024 16:22 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 16:22

Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Arka Sıradakiler dizisine 3. sezonda dahil olan Pelin Akil ve Oral Özer 14 sonra buluştu.

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Başrolünde Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Fırat Çöloğlu ve Sevda Dalgıç gibi isimlerin yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları 14 yıl sonra buluştu. Diziyi o dönem izleyenler, oyuncuları yorum yağmuruna tuttu.

ARKA SIRADAKİLER OYUNCULARI 14 YIL SONRA BULUŞTU

Arka Sıradakiler dizisinin ilk sezonu 2007 yılında başladı ve 2012 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dönemin popüler dizisi Arka Sıradakiler dizisine 3. sezonda Zehra rolüyle Pelin Akil ve Sedat rolüyle ise Oral Özer dahil oldu.

Dizide birbirine düşman iki karakteri oynayan iki ismin dostlukları yıllara rağmen devam ediyor. 14 yıl sonra bir araya gelen Pelin Akil ve Oral Özer, çektirdikleri kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.