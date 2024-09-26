Armağan Çağlayan Metin Arolat’ın son anlarına ait videonun paylaşılmasına böyle tepki gösterdi! "Üç beş fazla tık için..."

26 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:41

Armağan Çağlayan yakın arkadaşı Metin Arolat'ın son anlarını yayınlayanlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. "Üç beş fazla tık almak için değmez bence" diyen Armağan Çağlayan, "Bu görüntüleri daha kaç gün yayınlayacaksınız?" dedi.

Şarkıcı​ ve yönetmen Metin Arolat​, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı Armağan Çağlayan​ haberi aldıktan sonra "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" demişti. Metin Arolat'ın son anlarının yayınlanmasına sitem eden Armağan Çağlayan, herkesin yeteri kadar üzgün olduğunu belirtti.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN METİN AROLAT TEPKİSİ

Bu görüntüleri daha kaç gün yayınlayacaksınız? Artık toprağa verildi. Hepimiz çok üzgünüz. Metin'in de bir ailesi, eşi dostu, akrabası, sevenleri var. Biraz saygı göstermeniz gerekmiyor mu bizlere? Her gün başka görüntü! Üç beş fazla tık almak için değmez bence!" diyerek tepki gösterdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DİLE GETİRMİŞTİ

Yakın arkadaşı Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan Armağan çağlayan, sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Uzun bir paylaşım yapan Armağan çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim." dedi.

Ne kadar yakın arkadaş olduklarından bahseden Armağan Çağlayan, "Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp “hangisini giyeyim” diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim rakı onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, O’nu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , “kuzum nasılsın” diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında “yine çok börek yedim” diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim ! Çok mutsuzum …. içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem. Çaresizlik…." dedi.