Arzu Sabancı mezun oldu! Sınav sorularını sosyal medyadan paylaştı

Başkanı olduğu dernekle birlikte yeniden öğrenci olan Arzu Sabancı, sertifikasını aldı. Sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Sabancı, sınav sorularını da paylaştı.

Ömer Sabancı ile evli olan Arzu Sabancı, yıllar sonra tekrar okullu oldu. Arkeoloji mezunu olan Arzu Sabancı, sertifika programına başladığını "Öğrenmenin yaşı yok" notuyla paylaşmıştı.

ARZU SABANCI MEZUN OLDU

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Arzu Sabancı, uzun bir aradan sonra tekrar okullu olduğunu paylaştı. Sertifikasını alan Sabancı, "Öğrenmenin yaşı yok, tekrar öğrenci olduk. Toplam 46 saatlik eğitim programına başladık. değerli hocalarından aldığımız dersler ve öğrendiklerimiz paha biçilmez. Tarih-Sanat-Felsefe Eğitim Programı'na başladık... Sanat Tarihi ve Felsefesi Sertifika Programı ilk dersimiz, Prof. Dr. Heath Lowry ve Doç. Dr. Fikret Yılmaz ileydi." notunu düştü.

Sertifikası ve hocsasıyla birlikte poz veren Arzu Sabancı, "Eskiden öğrenciyken ders bitse diye saate bakan ben :) şimdi sevdiğim konular olunca 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadım, anlamadık ' notuyla yaptığı paylaşımla yeniden öğrenci olduğunu duyurdu.

SINAV SORULARINI PAYLAŞTI

Sanat Tarihi dersi alan Arzu Sabancı, sertifikasına kavuşmasının ardından sınav sorularını da takipçileriyle paylaştı. 'Genel kültürünüze katkı' notuyla paylaşımda bulunan Arzu Sabancı aynı zamanda cevap anahtarını da paylaşımın üstüne ekledi!